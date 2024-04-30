بعد توحيد المواعيد... ساعات تفصلنا عن إيداع رواتب المتقاعدين بالنظام الجديد

يترقب المتقاعدون المشمولون بنظامَي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بعد ساعات، إيداع الرواتب بالنظام الجديد بعد قرار توحيد مواعيد الصرف إلى واحد من كل شهر ميلادي.
وتلقى بعض المتقاعدين رسائل من الجهات التمويلية تفيدهم بتغيير مواعيد خصم الأقساط بناء على المواعيد الجديدة لصرف الرواتب موضحة بأنه سيتم الخصم بعد الإيداع ابتداء من راتب يوم غد.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستفيدين كافة، المشمولين بنظامَي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وصرفها بداية كل شهر ميلادي بدءاً من 1 مايو 2024م.
وبيَّنت المؤسسة أن هذا الإجراء يأتي حرصاً منها على توافُق موعد صرف المعاشات، وتوحيده للعملاء كافة، بما يضمن توحيد صرف المنافع التأمينية، وتوحيد الإجراءات المتشابهة بين متقاعدي ومستفيدي أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في السعودية.