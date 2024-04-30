بعد توحيد المواعيد... ساعات تفصلنا عن إيداع رواتب المتقاعدين بالنظام الجديد

وبيَّنت المؤسسة أن هذا الإجراء يأتي حرصاً منها على توافُق موعد صرف المعاشات، وتوحيده للعملاء كافة، بما يضمن توحيد صرف المنافع التأمينية، وتوحيد الإجراءات المتشابهة بين متقاعدي ومستفيدي أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في السعودية.