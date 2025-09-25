الرياض تستعد لانطلاق معرض سعودي الينكس 2025 مطلع أكتوبر المقبل

تنطلق في العاصمة الرياض، فعاليات الدورة السادسة والعشرون من المعرض السعودي للكهرباء والتكييف والتهوئة والإنارة والأجهزة المنزلية “Saudi Elenex 2025”، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2025، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 160 عارض من 13 دولة.
وتأتي هذه الدورة في وقت تشهد فيه المملكة تحولات كبرى في أسواق البنية التحتية، حيث يجري تنفيذ مشاريع طموحة تتجاوز استثماراتها 101 مليار دولار، بهدف توليد نصف احتياجات المملكة من مصادر نظيفة بحلول عام 2030.
وفي موازاة ذلك، يشهد سوق أجهزة التكييف توسعًا ملحوظًا يُتوقع أن يرفع قيمته إلى نحو 9.19 مليار ريال خلال الأعوام القليلة المقبلة.
أما قطاع الإنارة فيشهد نموًا مدفوعًا بمشاريع المدن الذكية والتوسع العمراني، حيث يُقدّر أن يبلغ حجمه أكثر من 5.48 مليار ريال بحلول عام 2026، بينما يواصل قطاع المياه مساره التصاعدي مع إطلاق برنامج استثماري وطني يتجاوز 91 مليار ريال لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، بما يشمل إنشاء محطات جديدة وتوسيع القدرة الاستيعابية.
وسيُعقد على هامش المعرض مؤتمر دولي بمشاركة قيادات وخبراء من القطاعين العام والخاص لبحث المشاريع الوطنية الكبرى، وتوجهات الأسواق، ومستقبل البنية التحتية في المملكة.
كما سيتيح المعرض للمشاركين، والزوار الاطلاع على أحدث الابتكارات في محطات الكهرباء، وشبكات التوزيع، والمولدات، والمعدات الكهربائية، وحلول الإنارة بتقنية LED، ومنظومات المباني الذكية، والأجهزة المنزلية. ويُعد المعرض، الذي تنظمه شركة معارض الرياض المحدودة، أكبر منصة لعرض أحدث التقنيات في مجالات الكهرباء والتكييف والتهوئة والتبريد والإنارة والأنظمة الكهروميكانيكية والأجهزة المنزلية.
وتأتي هذه الدورة من المعرض لتلبي مستهدفات رؤية المملكة 2030، لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام ومتنوع، وترسيخ موقع الرياض كوجهة رئيسية ومركز إقليمي بارز في مجالات الكهرباء والطاقة البديلة، بما يعزز مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي. للمزيد من المعلومات والتسجيل، يرجى زيارة الموقع: https://recregister.com/elenex/