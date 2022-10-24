مجموعة stc تتلقى عرض من صندوق الاستثمارات العامة للإستحواذ على حصة في شركتها "توال" بتقييم يفوق 21 مليار ريال

الجدير بالذكر أن العرض يتوافق مع استراتيجية المجموعة والمتعلقة بالنمو والتوسع من خلال الاحتفاظ بحصص في أصول استراتيجية ذات قيمة مضافة في شركاتها التابع، والاستفادة من العائد على هذه الأصول في النمو والتوسع وتدوير رأس المال بشكل يضمن تعزيز قدرة المجموعة على الاستثمار في مجالات رائدة ومتنوعة وتعظيم العائد على حقوق المساهمين.