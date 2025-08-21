الحملة الرقابية تبدأ لملاحقة صرف أدوية إنقاص الوزن دون وصفة طبية

وأوضحت الوزارة أن الحملة تشمل متابعة أبرز الأدوية المستخدمة في هذا المجال، وهي: Tirzepatide، وSemaglutide، وLiraglutide، مؤكدة أن صرفها أو تداولها دون وصفة طبية يُعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها.