الحملة الرقابية تبدأ لملاحقة صرف أدوية إنقاص الوزن دون وصفة طبية

أطلقت وزارة الصحة حملة رقابية تستهدف منع صرف أو تسويق أدوية إنقاص الوزن دون إشراف طبي مختص، محذّرة من خطورة استخدام هذه الأدوية بشكل عشوائي، لما قد يسببه من أضرار صحية جسيمة على المستهلكين.
وأوضحت الوزارة أن الحملة تشمل متابعة أبرز الأدوية المستخدمة في هذا المجال، وهي: Tirzepatide، وSemaglutide، وLiraglutide، مؤكدة أن صرفها أو تداولها دون وصفة طبية يُعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها.
وأكدت أن العقوبات المقررة على هذه المخالفات قد تصل إلى السجن لمدة 6 أشهر، أو غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، مع إمكانية إلغاء الترخيص المهني بحق المخالفين.
ودعت "الصحة" الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي صرف دوائي مخالف، عبر الاتصال على الرقم (937).