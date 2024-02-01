رئيس بنغلاديش يشيد بدور المملكة كدولة رائدة في الأمة الإسلامية والعالم أجمع

ورحب شهاب الدين، في بداية الاستقبال، برئيس مجلس الشورى والوفد المرافق، منوهاً بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مُشيداً بالدور الهام الذي تقوم به المملكة كدولة رائدة في العالم الإسلامي والعالم أجمع.