رئيس بنغلاديش يشيد بدور المملكة كدولة رائدة في الأمة الإسلامية والعالم أجمع

استقبل الرئيس محمد شهاب الدين رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية في مقر الرئاسة بالعاصمة دكّا اليوم، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجمهورية.
ورحب شهاب الدين، في بداية الاستقبال، برئيس مجلس الشورى والوفد المرافق، منوهاً بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مُشيداً بالدور الهام الذي تقوم به المملكة كدولة رائدة في العالم الإسلامي والعالم أجمع.
من جانبه، عبر الدكتور "آل الشيخ" خلال الاستقبال عن شكره وتقديره لـ"شهاب الدين" على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدًا أن زيارته لجمهورية بنغلاديش الشعبية تأتي في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بتوطيد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بنغلاديش الشعبية وتعزيز العلاقات بين مجلس الشورى وبرلمان بنغلاديش الشعبية.
وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاستقبال أعضاء المجلس المرافقين لرئيس مجلس الشورى خالد بن محمد البواردي، والدكتور خالد بن محمد السيف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنغلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان.