وزير الحرس الوطني يرعى مؤتمر التعليم العالي العسكري 2024

يرعى الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، مؤتمر التعليم العالي العسكري والذي تنظمه كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان خلال الفترة من 15 - 17 إبريل 2024م، بمشاركة عددٍ من المفكرين والخبراء والباحثين.
ويأتي ذلك انطلاقًا من سعي الكلية لأداء دورها في تطوير التعليم العالي العسكري بما ينعكس على تنمية القدرات الفكرية والمعرفية والقيادية في القطاعات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى تجسيد رؤية الكلية "الريادة في التعليم العالي العسكري" بما يُسهم في بحث واقع التعليم العالي العسكري ومجالات تنميته .
ويهدف المؤتمر إلى عكس اهتمام المملكة بالتعليم العالي العسكري لتكون محورًا للخبراء والمختصين والباحثين في المجال، والمساهمة في إبراز دور الكلية في تأسيس الشراكات الاستراتيجية والتعاون مع الجهات التعليمية والعسكرية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أثر المؤتمر في تنمية القطاع التعليمي العسكري ومساهمته في التنمية الوطنية الشاملة.