وزير الحرس الوطني يرعى مؤتمر التعليم العالي العسكري 2024

ويهدف المؤتمر إلى عكس اهتمام المملكة بالتعليم العالي العسكري لتكون محورًا للخبراء والمختصين والباحثين في المجال، والمساهمة في إبراز دور الكلية في تأسيس الشراكات الاستراتيجية والتعاون مع الجهات التعليمية والعسكرية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أثر المؤتمر في تنمية القطاع التعليمي العسكري ومساهمته في التنمية الوطنية الشاملة.