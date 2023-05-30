الجيش اللبناني يعلن تحرير المواطن السعودي المختطف وإيقاف بعض المتورّطين

أعلن الجيش اللبناني تحرير المواطن السعودي المختطف، وإيقاف بعض المتورّطين.
تفصيلاً، بعد يومين على خطفه، أعلن الجيش اللبناني تحرير المواطن السعودي الذي خُطف في بيروت قبل يومين.
وأعلن قائد الجيش جوزيف عون، تحرير المختطف اليوم الثلاثاء.
وفي وقتٍ سابقٍ اليوم حرّرت مخابرات الجيش اللبناني " السعودي المختطف" واعتقلت بعض المطلوبين.
وكان وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، قد أكّد في مداخلة تلفزيونية، مساء أمس الإثنين، أن القوى الأمنية تتابع قضية المواطن السعودي المختطف، مشدداً على أن هذه الجريمة تمسُّ علاقة لبنان مع الدول العربية والأشقاء.