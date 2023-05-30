الجيش اللبناني يعلن تحرير المواطن السعودي المختطف وإيقاف بعض المتورّطين

وكان وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، قد أكّد في مداخلة تلفزيونية، مساء أمس الإثنين، أن القوى الأمنية تتابع قضية المواطن السعودي المختطف، مشدداً على أن هذه الجريمة تمسُّ علاقة لبنان مع الدول العربية والأشقاء.