فيصل بن نواف يناقش سير أعمال مطار الجوف الجديد: سخروا كل الإمكانات لإنجازه في الوقت المحدد

أكّد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أهمية مضاعفة وتضافر الجهود وتذليل جميع الصعاب، بما يسهم في سرعة إنجاز مشروع مطار الجوف الجديد، وفق الخطط المعدة لذلك، إنفاذاً لتوجيهات القيادة في ظل ما تشهده المنطقة من مشاريع تنموية في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال اجتماعه لمتابعة سير العمل في مشروع مطار الجوف الجديد واستعراض حالة المشروع، بفريق من هيئة الطيران المدني، والمقاول المنفّذ للمشروع وحضور فريق متخصص من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وحضور وكيل الإمارة حسين آل سلطان، ومدير عام إدارة تنسيق ومتابعة المشاريع والخدمات إبراهيم السعيد، وذلك ضمن أعمال متابعة المشاريع بإمارة المنطقة.
ونوّه الأمير فيصل، في بداية الاجتماع، بما توليه القيادة من اهتمام وعناية بشكل دائم لتوفير سبل الراحة للمسافرين وتسهيل وسائل نقلهم بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.
واستمع إلى شرح عن المشروع ومراحل تنفيذه التي وصل إليها، كما شاهد عرضاً مرئياً عن سير الأعمال، مؤكداً ضرورة متابعة الإنجاز على الوجه الأكمل وفق أعلى مواصفات الجودة، مشدداً على تضافر الجهود والتعاون المستمر من الجميع، لتسخير الإمكانات كافة، وتسهيل الإجراءات لإنهاء المشروع، بناءً على الخطة الزمنية المحددة، والرفع الدوري لنسب الإنجاز للمشروع مع أهمية المرونة لحل أي إشكاليات قد تواجه التنفيذ، ورفع درجة التنسيق بين الهيئة العامة للطيران المدني وإمارة المنطقة في هذا الخصوص.
ووجّه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اللجنة التنسيقية العليا، لدعم ومساندة تنفيذ المشاريع والخدمات بإمارة المنطقة بمتابعة المشروع ميدانيًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وبإشرافه.