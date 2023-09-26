فيصل بن نواف يناقش سير أعمال مطار الجوف الجديد: سخروا كل الإمكانات لإنجازه في الوقت المحدد

واستمع إلى شرح عن المشروع ومراحل تنفيذه التي وصل إليها، كما شاهد عرضاً مرئياً عن سير الأعمال، مؤكداً ضرورة متابعة الإنجاز على الوجه الأكمل وفق أعلى مواصفات الجودة، مشدداً على تضافر الجهود والتعاون المستمر من الجميع، لتسخير الإمكانات كافة، وتسهيل الإجراءات لإنهاء المشروع، بناءً على الخطة الزمنية المحددة، والرفع الدوري لنسب الإنجاز للمشروع مع أهمية المرونة لحل أي إشكاليات قد تواجه التنفيذ، ورفع درجة التنسيق بين الهيئة العامة للطيران المدني وإمارة المنطقة في هذا الخصوص.