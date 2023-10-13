وزير الخارجية يبحث مع "بوريل" استمرار تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها

وأكد وزير الخارجية خلال الاتصال، على ضرورة التزام "إسرائيل" بالقانون الإنساني الدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة، ورفع الحصار عنها، مؤكداً أهمية العمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.