1.26 مليون مستفيد من خدمات النقل الترددي بالمسجد النبوي حتى 27 رمضان

يُذكر أن هيئة تطوير المنطقة تهدف بالتعاون مع الجهات الحكومية والفرق التطوعية كافة إلى توسيع دائرة المستفيدين من خدمات النقل العام في المدينة المنوّرة، وتعزيز الانسيابية المرورية في الشوارع الرئيسة، وخفض مستوى التلوّث البيئي الناتج عن عوادم المركبات في الشوارع والمناطق المحيطة بالمنطقة المركزية وصولاً إلى رفع جودة مشاريع النقل وتحسين جودة الحياة لسكان وزوّار مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم.