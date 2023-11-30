اقتصاديون: استضافة السعودية لإكسبو 2030 يجسد مكانتها على المستوى العالمي

واعتبر المستشار الاقتصادي والقانوني هاني محمد الجفري المعرض العالمي فرصة مناسبة لجذب استثمارات مليارية، وعشرات الملايين من الزوار حول العالم، وقال: "هناك أسباب كثيرة تجعل المملكة الوجهة الاستثمارية المفضلة اقليميا، بعدما حققت أعلى معدلات النمو في مجموعة العشرين، وأسهمت التطورات المبهجة للاقتصاد السعودي على مدار السنوات الماضية في زرع الثقة لدى دول العالم التي أجمعت على اختيار المملكة لاستضافة الحدث، ليتحول التصويت وكأنه استطلاع عالمي على نجاح وصواب رؤية المملكة 2030، حيث صورة المملكة في أعين دول العالم، وحجم ما وصلت إليه من نجاح وتطور.