"ذيب لتأجير السيارات" تزود أسطولها بسيارت جيلي جيومتري سي الكهربائية

وتعليقاً على هذه الاتفاقية قال الأستاذ نايف الذييب، الرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات: "يسعدنا أن نوّقع هذه الاتفاقية مع شركة الوعلان الوكيل الحصري لسيارات "جيلي" في المملكة، بهدف تحديث وتطوير أسطول شركة "ذيب لتأجير السيارات" وتغطية متطلبات عملائنا وإتاحة لهم خيارات مميزة ومتنوعة، تتناسب مع أذواقهم وميزانيتهم، خصوصاً أن سيارات جيلي تُعد من السيارات المميزة التي تجمع بين التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. كما سنوّفر لعملائنا تجربة فريدة من نوعها من خلال قيادة جيلي جيومتري سي" الكهربائية الصديقة للبيئة، التي تتميز بتقنياتها المتطورة، بهدف تشجيع عملائنا على استخدام المركبات التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية".