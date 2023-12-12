"ذيب لتأجير السيارات" تزود أسطولها بسيارت جيلي جيومتري سي الكهربائية

وقعت شركة "الوعلان للتجارة"، الوكيل الحصري لسيارات "جيلي" في المملكة العربية السعودية، اتفاقية شراكة مع شركة "ذيب لتأجير السيارات"، إحدى أبرز الشركات على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، لتزويدها بمجموعة متنوعة من طرازات جيلي المتمثلة بجيلي جيومتري سي Geometry C الكهربائية، وجيلي امجراند (EMGRAND)، وجيلي كولراي (COOLRAY)، بهدف تلبية تطلعات وطلبات العملاء.
وجرى توقيع الاتفاقية في جناح شركة جيلي في "معرض الرياض للسيارات"، حيث وقّع الاتفاقية كل من نائب رئيس مجلس إدارة شركة الوعلان للتجارة، عبدالعزيز الوعلان، و الأستاذ نايف الذييب، الرئيس التنفيذي لشركة "ذيب لتأجير السيارات"، وذلك وسط حضور عدد من المسؤولين من الشركتين.
وتعليقاً على هذه الاتفاقية قال الأستاذ نايف الذييب، الرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات: "يسعدنا أن نوّقع هذه الاتفاقية مع شركة الوعلان الوكيل الحصري لسيارات "جيلي" في المملكة، بهدف تحديث وتطوير أسطول شركة "ذيب لتأجير السيارات" وتغطية متطلبات عملائنا وإتاحة لهم خيارات مميزة ومتنوعة، تتناسب مع أذواقهم وميزانيتهم، خصوصاً أن سيارات جيلي تُعد من السيارات المميزة التي تجمع بين التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. كما سنوّفر لعملائنا تجربة فريدة من نوعها من خلال قيادة جيلي جيومتري سي" الكهربائية الصديقة للبيئة، التي تتميز بتقنياتها المتطورة، بهدف تشجيع عملائنا على استخدام المركبات التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية".
بدوره قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة الوعلان للتجارة، عبدالعزيز الوعلان:" تعكس هذه الاتفاقية عمق العلاقة التاريخية بين شركة الوعلان، وشركة "ذيب لتأجير السيارات"، وتؤكد على تميز طرازات جيلي، ووعي شركات تأجير السيارات في تبني مفهوم جديد لتطوير قطاع تأجير السيارات، وتلبية تطلعات العملاء خصوصاً في ما يتعلق بأهمية البيئة وضرورة حمايتها. وهي شهادة على التزام جيلي بتوفير مركبات صديقة للبيئة تتسم بالأناقة والراحة والأمان".
وتُعد جيلي جيومتري سي الكهربائية بنظام الدفع الأمامي بداية لعصر التحول للطاقة النظيفة في قطاع السيارات، وتتميز بتصميمها العصري الفريد الذي يواكب حداثة المستقبل، وبقمرة قيادة ذكية وبيئية تجمع بين التقنيات الحديثة والذكاء، وتم تجهيزها بمحرك بقوة 201 حصان، وعزم دوران يصل إلى 310 نيوتن متر. وتأتي السيارة بخيارين من البطاريات، بطارية بسعة 53 كيلو واط في الساعة، بمدى 350 كم في الشحنة الواحدة، أو بطارية بسعة 70.5 كيلو واط في الساعة، بمدى يصل إلى 485 كم في الشحنة الواحدة.
أما سيارة امجراند (EMGRAND) جي اس 2024 ، فهي من فئة سيارات سيدان الجديدة والمميزة ذات الدفع الأمامي، ومزوّدة بمحرك 1.5 لتر من 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 101 حصان.
وبموجب الاتفاقية، ستحصل شركة "ذيب لتأجير السيارات" أيضاَ على طراز جيلي كولراي (COOLRAY) المتميزة بالتكنولوجيا المتقدمة، وتصميمها العصري والحيوي. فهي سيارة ذات دفع رباعي، بمحرك 4 سلندر سعة 1.5 لتر توربو بقوة تصل إلى 172 حصان وعزم دوران 290 نيوتن متر بنظام الدفع الأمامي، مع ناقل حركة 7 سرعات لكفاءة أعلى في استهلاك الوقود وانبعاثات أقل لثاني أكسيد الكربون.
الجدير بالذكر، أن شركة "ذيب لتأجير السيارات"، تُعد من أبرز الشركات على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، ولديها خبرة عريقة في هذا المجال تمتد لأكثر من 30 عاما. وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات من خلال التأجير الطويل والقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد. كما تمتلك شبكة واسعة تصل إلى 56 فرعاً، وتمتلك أسطول يتجاوز 30 ألف سيارة.