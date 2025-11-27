أراضٍ خام شمال الرياض بمزاد خام الشمال

تعلن شركة أعمال الجود العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية ، عن إقامة مزاد " خام الشمال" الإلكتروني عبر منصة السعودية للمزادات بدءًا من يوم الأحد ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٥م وينتهي يوم الأربعاء ٣ / ١٢ / ٢٠٢٥م من الساعة ٤:٠٠ وحتى ٤:٢٠ عصرًا بعون الله.
يطرح في المزاد أرضين خام شمال الرياض، الأولى على طريق الملك فهد وطريق العليا العام مساحتها ٣٥٤٥٤،٧٤ م٢ ، والثانية على طريق العليا العام مساحتها ١٥٩٨٣٧،٠٩ م٢ ويعتبر موقع الأراضي من المواقع المميزة شمال الرياض قبلة النمو السكاني والمشاريع النوعية، في ظل التوجه الملحوظ لنمو مدينة الرياض وازدياد الطلب على الأراضي السكنية والتجارية من جميع الفئات المستهدفة سواء مستثمرين أو مطورين.
ويعتبر المزاد فرصة مغرية للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة أعمال الجود العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على الرقم الموحد ٩٢٠٠٣١٨٨١.