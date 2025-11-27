أراضٍ خام شمال الرياض بمزاد خام الشمال

يطرح في المزاد أرضين خام شمال الرياض، الأولى على طريق الملك فهد وطريق العليا العام مساحتها ٣٥٤٥٤،٧٤ م٢ ، والثانية على طريق العليا العام مساحتها ١٥٩٨٣٧،٠٩ م٢ ويعتبر موقع الأراضي من المواقع المميزة شمال الرياض قبلة النمو السكاني والمشاريع النوعية، في ظل التوجه الملحوظ لنمو مدينة الرياض وازدياد الطلب على الأراضي السكنية والتجارية من جميع الفئات المستهدفة سواء مستثمرين أو مطورين.