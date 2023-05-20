لذة طعم والمتعة بالمزارع.. ثمار "فواكه الطائف الموسمية" تعانق الحصاد

ووثقت عدسة "واس" انتشار مزارع الطائف التي طرحت هذا الموسم إنتاجًا وفيرًا بعد هطول الأمطار التي شهدتها المحافظة هذا العام، ويلحظ الزائر والسائح انتشار الفواكه على ضفاف الأودية والمرتفعات والمنحدرات الجبلية في كلٍّ من: وادي محرم، وبلاد قريش، وطويرق، وثمالة، وليه، إلى جانب مراكز محافظة ميسان جنوب الطائف؛ كبني مالك، وثقيف، وبالحارث، التي تعدّ المراكز المنتجة للعديد من أنواع الفواكه.