"الصبحي" مكتشفة "فصيلة الدم الجديدة": أحلم بـ"بنك" للحالات الصعبة

وعن كيفية تكون هذه الأجسام المضادة، قالت الباحثة: "هناك حالتان إذا كانت المرأة حاملًا وكانت خلايا الجنين تحتوي على هذا المستضد غير الموجود في جسم الأم، وبالتالي الأم تُكوّن أجسامًا مضادة تهاجم هذا المستضد، ممكن أن تؤدي إلى تكسر خلايا الجنين وفقد الحمل، وأحيانًا تكون هذه الأجسام المضادة آمنة، ولا تحدث أي مشاكل، أو أن المشاكل التي تحدث منها والمضاعفات يمكن السيطرة عليها".