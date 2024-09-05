باحث سعودي يتألق في بريطانيا ويحقق المركز الأول في جائزة Senior Colgate Prize

حقّق المُحاضر السعودي فيصل بن سليمان الهديان "المبتعث في أمراض الفم" إنجازًا علميًّا بارزًا بفوزه بالمركز الأول في جائزة Senior Colgate Prize؛ وذلك خلال الاجتماع السنوي الحادي والسبعين للجمعية البريطانية لأبحاث الفم والأسنان 2024، والمقام مؤخرًا في مدينة نيوكاسل، والذي شهد تنافس الباحثين من مختلف أنحاء العالم.