درجات الحرارة تنخفض.. مكة المكرّمة تسجّل أعلى درجة حرارة وطريف الأدنى بـ 8 درجات

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الأربعاء، في معظم مناطق المملكة، حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة عند 39 ْمئوية، بينما كانت أدنى درجة حرارة في طريف بواقع 8 درجات مئوية.
وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تشمل 38 درجة مئوية في وادي الدواسر، و37 درجة في كل من المدينة المنوّرة، جازان، وشرورة، و36 درجة في جدة والقنفذة.
أما بالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى، فقد جاءت طريف في المقدمة بـ8 درجات، تليها القريات بـ9 درجات، وعرعر بـ11 درجة، والسودة بـ12 درجة مئوية.
وأضاف المركز، أن الأمطار الرعديّة ستستمر، بمشيئة الله، على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة، مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة، مع توقعاتٍ بجريان السيول، كما توقع تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق في ساعات الصباح الباكر.
كما لا تزال الفرصة قائمةً لتشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.
وتوالي درجات الحرارة انخفاضها على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.