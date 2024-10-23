درجات الحرارة تنخفض.. مكة المكرّمة تسجّل أعلى درجة حرارة وطريف الأدنى بـ 8 درجات

وأضاف المركز، أن الأمطار الرعديّة ستستمر، بمشيئة الله، على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة، مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة، مع توقعاتٍ بجريان السيول، كما توقع تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق في ساعات الصباح الباكر.