100 طالب وطالبة كشافين في مسيرة شعلة دورة الألعاب السعودية في الطائف

تسلّم الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف، اليوم الأحد شعلة دورة الألعاب السعودية 2024 في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في المملكة، بحضور المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي ومديري الدوائر الحكومية.
وأكد محافظ الطائف أن الدعم غير المحدود من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله- يأتي امتدادًا للاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي.
وتسلم محافظ الطائف شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024 من كابتن المنتخب السعودي لكرة القدم ونادي النصر ماجد عبد الله، فيما شاركت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف في مسيرة شعلة دورة الألعاب السعودية 2024م بأكثر من 100 طالب وطالبة من طلبة الكشافة، والتي رافقت مسيرة الشعلة والتي بدأت في محافظة الطائف بزيارة ميدان الطائف لسباقات الهجن، وحملت وواصلت الشعلة جولتها في أحد أبرز المعالم السياحية والترفيهية في محافظة الطائف حيث توجهت المسيرة إلى مدرسة الجيل النموذجية الأهلية.
وأكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي أن مشاركة طلاب وطالبات الكشافة في مسيرة الشعلة 2024 للتشديد على أهمية الرياضة في العملية التعليمية، وإلهام الشباب لإظهار قدراتهم، لتحقق رؤية وطن وطموح شعب.