100 طالب وطالبة كشافين في مسيرة شعلة دورة الألعاب السعودية في الطائف

وتسلم محافظ الطائف شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024 من كابتن المنتخب السعودي لكرة القدم ونادي النصر ماجد عبد الله، فيما شاركت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف في مسيرة شعلة دورة الألعاب السعودية 2024م بأكثر من 100 طالب وطالبة من طلبة الكشافة، والتي رافقت مسيرة الشعلة والتي بدأت في محافظة الطائف بزيارة ميدان الطائف لسباقات الهجن، وحملت وواصلت الشعلة جولتها في أحد أبرز المعالم السياحية والترفيهية في محافظة الطائف حيث توجهت المسيرة إلى مدرسة الجيل النموذجية الأهلية.