القوات البحرية تشارك في التمرين البحري المختلط "أمان 23" في باكستان

شاركت القوات البحرية الملكية السعودية، ممثلة في «مشاة البحرية» ووحدات الأمن البحرية الخاصة في التمرين البحري المختلط «أمان 23» في مدينة كراتشي في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بمشاركة خمسين دولة شقيقة وصديقة.