استشارية لـ «سبق»: "يوم السكر العالمي" فرصة لدعم المصابين وتثقيف المجتمع وتوعيته

يُصادف يوم ١٤ نوفمبر من كل عام يوم الاحتفال العالمي بمرض السكري، واُختير هذا اليوم إحياءً لميلاد مخترع الأنسولين العالم الكندي فريدريك بانتينق؛ في عام ١٩٢١ الذي نال هو وزميله العالم تشارلز بيست؛ جائزة نوبل نظير هذا الاختراع العظيم عام ١٩٢٣.