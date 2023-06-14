ينظم نسب رفع إيجار العقارات.. "العمري" يطالب بتنظيم شامل لسوق الإيجارات في المملكة

وعما حدث من ارتفاعات في الرياض وجدة، يقول "العمري": "بالنظر إلى تحركات الرقم القياسي حسب المدن، تحديدا مدينتي الرياض جدة، فقد وصل ارتفاعه في مدينة الرياض إلى 13.3 في المائة بنهاية أبريل، مدفوعاً بارتفاع إيجار دور فيلا بنسبة 18.8 في المائة، ثم ارتفاع إيجار فيلا 11.8 في المائة، ثم ارتفاع إيجار شقة 7.7 في المائة، وجاء ارتفاعه بنسبة أكبر في مدينة جدة للفترة نفسها، حيث سجل ارتفاعاً سنوياً وصلت نسبته إلى 28.2 في المائة، مدفوعاً بارتفاع إيجار شقة بنسبة 138.2 في المائة "ارتفع 143.1 في المائة خلال مارس، ثم ارتفاع إيجار دور فيلا 18.0 في المائة "سبق أن ارتفع 32.5 في المائة مطلع العام الجاري"، ثم ارتفاع إيجار فيلا 15.3 في المائة".