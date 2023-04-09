حافلات خدمة المعتمرين.. أسطول من أحدث الموديلات لنقل أكثر من مليون راكب للحرم يومياً

وتم تخصيص 17 مساراً للحافلات، إضافة إلى 12 موقفاً خارجياً تقوم باستقبال المعتمرين القادمين من خارج مدينة مكة المكرّمة لإيقاف مركباتهم داخل تلك المواقف، ثم صعودهم على الحافلات لإيصالهم مباشرة على الحرم المكي، كما أن هناك 7 محطات داخلية يتلخص دورها في النقل الترددي لسرعة إخلاء الحرم بعد انتهاء الصلوات.