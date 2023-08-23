"الحصيني": غداً دخول موسم "سهيل".. ولا علاقة له باعتدال الأجواء

واستشهد "الحصيني"؛ بما قاله الله -سبحانه- في كتابه الكريم: «وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ»، مشيراً إلى أن العرب اتخذوا الطوالع ونجومها تقويماً وحساباً، ولا وجود لأي علاقة بين ظهور سهيل للعيان وبدء اعتدال الجو، لافتاً إلى أن ظهوره أو غيره من الطوالع ليست له علاقة بالتغيرات الجوية ودخولها؛ لا يقدّم ولا يؤخّر، إنما يوافق دخوله تغير تدريجي في مصدر الرياح ونوعيتها التي بدورها تؤثر في تغير الأجواء.