اتحاد الغرف السعودية يشكّل أول لجنة وطنية لخدمة ضيوف الرحمن.. و"الشرافي" رئيسًا لها

أعلن اتحاد الغرف السعودية عن تشكيل أول لجنة وطنية متخصصة بقطاع خدمة ضيوف الرحمن، برئاسة الأستاذ راجس الشرافي، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بهذا القطاع الحيوي، الذي يحظى بدعم واهتمام القيادة الكريمة لما له من أهمية استراتيجية واقتصادية.
وأكد "الشرافي"، في تصريح له، أن قطاع خدمة ضيوف الرحمن يُعد من أبرز القطاعات الوطنية، نظرًا لتداخله مع العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن اللجنة تستهدف الإسهام في تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع وتعظيم أثره الاقتصادي.
وأوضح أن اللجنة تحرص على تحقيق التكامل والشراكة مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب بناء شراكات فاعلة مع المستثمرين في هذا المجال، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتحقيق الاستدامة فيه.
وبيّن أن أعمال اللجنة ستركز على تطوير منتجات وحلول ومبادرات ومشاريع وبرامج نوعية تخدم قطاع ضيوف الرحمن، وتواكب مستهدفات المرحلة المقبلة، متوقعًا أن تشهد الفترة القريبة تواصلًا مع معظم الجهات والشركاء والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها المهتمين بالقطاع.
واختتم "الشرافي" تصريحه بسؤال الله التوفيق والسداد، وأن يبارك في الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن، والارتقاء بالقطاع بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويخدم قاصدي الحرمين الشريفين.