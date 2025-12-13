اتحاد الغرف السعودية يشكّل أول لجنة وطنية لخدمة ضيوف الرحمن.. و"الشرافي" رئيسًا لها

وأكد "الشرافي"، في تصريح له، أن قطاع خدمة ضيوف الرحمن يُعد من أبرز القطاعات الوطنية، نظرًا لتداخله مع العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن اللجنة تستهدف الإسهام في تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع وتعظيم أثره الاقتصادي.