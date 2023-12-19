"هوس مواقع التواصل" يهدد الثقة في الطب والصيدلة.. ترويج لمنتجات واستخفاف بخصوصية المرضى

ووصل هوس البحث عن الشهرة في مواقع التواصل الاجتماعي إلى الكادر الطبي في الصيدليات، سواء في الصيدليات التابعة للمستشفيات أو الصيدليات الخارجية، حيث أصبح الصيدلاني يعرض منتجات طبية من داخل الصيدلية ربما لغرض تسويقي، وفي النهاية تكون النتيجة ضحايا لاستخدام هذا المنتج الطبي دون وجود وصفة طبية.