حصاد الإبداع.. تكريم الموزعين المعتمدين لسيارات هيونداي في المملكة

وحققت هيونداي السعودية عبر موزعيها إنجازًا ملموسًا بوصول مبيعاتها إلى أكثر من ١٢٠ ألف سيارة في العام ٢٠٢٣، تزامنًا مع إطلاق العديد من الطرازات الجديدة لعام ٢٠٢٤ أهمها طراز سوناتا “Sonata” الجديد والطراز متعدد الاستعمالات الجديد بالكامل سانتا في “Santa Fe” من جهة وانتشار مراكز البيع والخدمات المتكاملة حتى وصلت لأكثر من ٥٠ مركزاً وتغطي كافة مناطق المملكة، مركزًا بالمنطقة الشرقية، وكذلك التوسع بشبكة الموزعين بكافة مناطق المملكة، بهدف الوصول لكافة شرائح العملاء من جهة ثانية.