حصاد الإبداع.. تكريم الموزعين المعتمدين لسيارات هيونداي في المملكة

تتويجًا لجهودهم المبذولة في تعزيز علامة هيونداي في المملكة العربية السعودية ونجاحًا للخدمات المميزة تجاه عملائهم في تقديم أفضل ما يمكن تقديمه في كافة جوانب الطرازات الجديدة، الاستثمار ، تطوير مراكز خدمة ما بعد البيع والخدمات المساندة، حصد موزعو علامة هيونداي المعتمدون بالمملكة العربية السعودية، شركة الوعلان للتجارة، شركة محمد يوسف ناغي للسيارات وشركة المجدوعي للسيارات "جائزة أفضل موزعين على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا".
جاء ذلك في الحفل السنوي الاقليمي الذي أقامته الشركة في منتصف هذا الشهر بحضور كبار المدراء التنفيذيين لوكلاء وموزعي هيونداي موتور في الشرق الاوسط وافريقيا.
وتسلم كل من السادة، فهد بن سعد الوعلان، محمد يوسف ناغي، ويوسف بن علي المجدوعي، بالإضافة إلى السيد أندرو ماكلوغلين المدير الإقليمي لشركة هيونداي موتور السعودية، الجائزة وسط حفاوة بالغة من الحضور.
وتعكس هذه الجائزة فلسفة وفكرة الحدث لتعزيز العلاقة والثقة مع عملاء هيونداي بالسوق السعودي وتكريماً للجهود الكبيرة التي يبذلها الموزعون في السوق السعودي وأدت إلى رفع مستوى الإقبال على طرازات هيونداي وأيضًا لتميزهم في رفع مستوى خدمات ما بعد البيع وحجم الاستثمارات التي وضعت من قبلهم لتعزيز مكانة علامة هيونداي بالسوق السعودي، ومن منطلق مسؤوليتها الثابتة تجاه عملائهم من أجل نيل ثقتهم والحفاظ على علاقة مستدامة معهم.
وحققت هيونداي السعودية عبر موزعيها إنجازًا ملموسًا بوصول مبيعاتها إلى أكثر من ١٢٠ ألف سيارة في العام ٢٠٢٣، تزامنًا مع إطلاق العديد من الطرازات الجديدة لعام ٢٠٢٤ أهمها طراز سوناتا “Sonata” الجديد والطراز متعدد الاستعمالات الجديد بالكامل سانتا في “Santa Fe” من جهة وانتشار مراكز البيع والخدمات المتكاملة حتى وصلت لأكثر من ٥٠ مركزاً وتغطي كافة مناطق المملكة، مركزًا بالمنطقة الشرقية، وكذلك التوسع بشبكة الموزعين بكافة مناطق المملكة، بهدف الوصول لكافة شرائح العملاء من جهة ثانية.