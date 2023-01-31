"القحطاني": المملكة تضم أكبر المعاشب الطبية على مستوى العالم

وأضاف أنه "دخل كلية الصيدلة في جامعة الملك سعود، وكان من أوائل الدفعة في الكلية، ثم عيّن معيدًا في "قسم العقاقير"، وفيما بعد تدرج في المناصب بالقسم، كما حصل على فرصة للسفر إلى بريطانيا ومتابعة الدراسات العليا".