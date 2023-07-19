إعلان جاهزية 10 مستشفيات و82 مركزاً صحياً بتجمُّع مكة الصحي لموسم العمرة

وأفاد التجمُّع أن 10 مستشفيات و82 مركزاً صحيّاً أنهت الاستعدادات كافة لتنفيذ الخطط المعدة، كما يعمل مستشفى أجياد للطوارئ على مدار 24 ساعة في تقديم الرعاية الصحية لزوّار المسجد الحرام وقاصديه، إضافة إلى ثلاثة مراكز للطوارئ في أروقة الحرم وجميعها مجهزة بأحدث التجهيزات للتعامل مع الحالات الطارئة.