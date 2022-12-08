تزامنًا مع زيارة الرئيس الصيني.. فرع مكتبة المؤسس بجامعة بكين يستعرض الخطط الثقافية

وأشار إلى أن الفرع يعمل على تبادل الرؤى الثقافية والمعرفية من خلال الحوار الثقافي المتبادل بين الباحثين الصينيين والعرب بشكل مشترك، وتعزيز مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة وأساليب تعزيز التبادلات الاجتماعية والثقافية بين الصين والمملكة، ودور المكتبة في تعجيل التنمية الثقافية المحولة إلى لقاءات ومنتديات، كما يعمل الفرع على تعزيز حركة الترجمة بين الثقافات العربية والصينية، وتنفيذ مشروع التبادل الثقافي عبر الإنترنت عبر الرؤية الثقافية الصينية – العربية.