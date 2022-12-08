تزامنًا مع زيارة الرئيس الصيني.. فرع مكتبة المؤسس بجامعة بكين يستعرض الخطط الثقافية

عقد مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة "فرع جامعة بكين بجمهورية الصين الشعبية"، برئاسة المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، رئيس مجلس إدارة فرع جامعة بكين الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر؛ اجتماعه السادس صباح السابع من ديسمبر الجاري.
وناقش الاجتماع تقرير أعمال وبرامج الأنشطة العلمية والبحثية والثقافية لفرع المكتبة في جامعة بكين للعام 2022م، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين عبدالرحمن الحربي، ورئيس جامعة بكين قونغ تشي هوانغ، ونائب رئيس جامعة بكينسون تشينغ وي، وأعضاء مجلس الإدارة.
كما ناقش خطة العمل التشغيلية وبرامج الأنشطة الثقافية لفرع المكتبة للعام 2023م، وتم الاطلاع على الميزانية التقديرية للعام نفسه، مع الاطلاع على تقرير الميزانية والتدقيق المالي للفرع.
ونوه فيصل بن عبدالرحمن بن معمر إلى عمق العلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية، التي تتزامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ للمملكة العربية السعودية، وانعقاد ثلاث قمم: "السعودية - الصينية، والخليجية - الصينية، والعربية - الصينية"، بحضور أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية؛ ما يعكس أهمية انعقاد هذه القمم، وما تحظى به من اهتمامٍ إقليمي ودولي.
وأشار إلى أن الفرع يعمل على تبادل الرؤى الثقافية والمعرفية من خلال الحوار الثقافي المتبادل بين الباحثين الصينيين والعرب بشكل مشترك، وتعزيز مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة وأساليب تعزيز التبادلات الاجتماعية والثقافية بين الصين والمملكة، ودور المكتبة في تعجيل التنمية الثقافية المحولة إلى لقاءات ومنتديات، كما يعمل الفرع على تعزيز حركة الترجمة بين الثقافات العربية والصينية، وتنفيذ مشروع التبادل الثقافي عبر الإنترنت عبر الرؤية الثقافية الصينية – العربية.
واستعرض المجلس في اجتماعه الخطط الثقافية التي تعمل عليها المكتبة للعام 2023م، من حيث تفعيل الأنشطة والفعاليات التي تسهم في تطوير العمل الثقافي العام، والتطوير التقني لمختلف أنشطة المكتبة وبرامجها وملتقياتها، والمشاركة في المناسبات الوطنية، والبرامج الثقافية التي تعمل عليها تحت إشراف وزارة الثقافة.