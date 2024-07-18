إحباط تهريب كميات كبيرة من القات والأقراص الطبية المخدرة ويقبضون على مروّجي الميثامفيتامين بعسير والشرقية

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على "7" مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهم "76" كيلوجرامًا من نبات القات المخدّر، بمحافظة الروضة.
وتمّ إيقافهم واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقّهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.
يأتي هذا فيما أحبطت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، تهريبَ "125500" قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وقبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مقيمَيْن من الجنسية البنجلادشية؛ لترويجهما مادةَ الميثامفيتامين المخدر "الشبو".
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كلّ ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.