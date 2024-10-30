"النائب العام" يشارك في اجتماع النوّاب العموم الخليجيين في الدوحة لتعزيز التعاون القضائي

شارك النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في الاجتماع السنوي السادس عشر للنواب العموم والمدّعين العامين لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعقد في الدوحة برئاسة النائب العام الدكتور عيسى بن سعد النعيمي، وحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشهد الاجتماعُ مناقشاتٍ حول العديد من الموضوعات؛ من أبرزها: تعزيز التعاون المشترك، وآليات تنفيذ الإنابات القضائية، وتقديم المساعدات القانونية.
كما تناول المجتمعون سبلَ تنظيم الندوات التفاعلية وتبادل الزيارات بين أعضاء الأجهزة القضائية ومعاونيهم، .
إضافة إلى ذلك، شهد الاجتماعُ استعراضَ تجارب النيابات العامة والادعاء العام، في إطار تبادل الخبرات الناجحة واكتساب المعارف.