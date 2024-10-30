"النائب العام" يشارك في اجتماع النوّاب العموم الخليجيين في الدوحة لتعزيز التعاون القضائي

شارك النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في الاجتماع السنوي السادس عشر للنواب العموم والمدّعين العامين لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعقد في الدوحة برئاسة النائب العام الدكتور عيسى بن سعد النعيمي، وحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.