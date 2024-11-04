"الوعلان للتجارة" تفتتح أول صالة عرض لسيارات "لوتس" في السعودية

افتتحت شركة "الوعلان للتجارة" أول صالة عرض مخصصة لعلامة "لوتس" في المملكة العربية السعودية، بمدينة الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة" فهد بن سعد الوعلان، ورئيس العمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لشركة "لوتس للتقنيات المبتكرة المحدودة" حمزة بركات، إضافة إلى كبار المسؤولين في الشركتين وعدد من الضيوف والعملاء وممثلي وسائل الإعلام.
وتقع صالة العرض التي تبلغ مساحتها 900 متر مربع في "آي مول" للسيارات الفاخرة على الطريق الدائري الشمالي الفرعي بالرياض. وتقدم مجموعة من الخدمات، بما في ذلك خدمة التخصيص والتعديل لتلبية رغبات العملاء الذين يبحثون عن تجربة سيارة فريدة من نوعها تعكس أذواقهم وتفضيلاتهم الخاصة. وستضم الصالة طرازي "لوتس إليترا" (Eletre) الكهربائية و"لوتس إميرا" (Emira) بتصاميمهما الرياضية المبتكرة وقدراتهما الخارقة، وقد كشفت عنهما "الوعلان للتجارة" من خلال مشاركتها في وقت سابق في "ڤيا رياض"، إحدى مناطق فعاليات موسم الرياض الترفيهي العالمي، وفي "معرض الرياض للسيارات الفاخرة"، حيث لاقى الطرازان اهتمامًا وإقبالًا كبيرين من قبل الزوار وعشاق الفخامة.
وقال رئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة" فهد بن سعد الوعلان: "إن افتتاح أول صالة عرض لسيارات 'لوتس' في المملكة يُعد خطوة أولى في استراتيجية التوسع والانتشار التي تنتهجها 'الوعلان للتجارة' في تمثيل العلامة في المملكة، بهدف تأمين الدعم اللازم لعملائها المميزين من عشاق القيادة الرياضية الفاخرة من خلال شبكة واسعة من مراكز البيع والصيانة، انطلاقًا من العاصمة الرياض، وستمتد قريبًا لتشمل جدة والدمام والمناطق الرئيسية الأخرى في المملكة العربية السعودية".
وأكد الوعلان أن شركته تواكب التحول الذي تنتهجه "لوتس" في صناعتها، وتستعد للمستقبل بكل ثقة بتغييراته وتحدياته، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة وجهودها للمحافظة على البيئة والحد من استخدام الكربون، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 واستراتيجية السعودية الخضراء، والاقتصاد الدائري.
ويأتي افتتاح صالة العرض هذه بعد الإعلان في شهر مارس الماضي 2024 عن شراكة استراتيجية بين "الوعلان للتجارة" و"لوتس"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التنقل الذكي والفاخر، والتي بموجبها أصبحت "الوعلان للتجارة" موزعًا معتمدًا للعلامة في المملكة، بعد غياب لأكثر من 14 عامًا عن السوق السعودية.
وعلّق الرئيس والمدير التنفيذي لشركة لوتس للسيارات في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، دان بالمر، قائلاً: "نحن سعداء بافتتاح أول صالة عرض للوتس في العاصمة السعودية، وعلى ثقة بأن تشكيلتنا المتطورة من الطرازات ستتجاوز توقعات عملائنا في المملكة، وستساعدنا على دفع عجلة النمو في سوق السيارات الفاخرة المتطورة".
من جهته، أكد رئيس العمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لشركة "لوتس للتقنيات المبتكرة المحدودة"، حمزة بركات، أن عودة "لوتس" إلى السوق السعودية من خلال شراكتها الاستراتيجية مع "الوعلان للتجارة" تُعد فرصة مثالية لتسليط الضوء على التصاميم المبتكرة والتقنيات الحديثة التي تقدمها العلامة التجارية. وأضاف: "نحن ملتزمون بخدمة العملاء بالشكل الذي يليق بهم، وتقديم تجربة اقتناء مريحة وممتعة".
وتُعد "الوعلان القابضة"، من خلال شركة "الوعلان للاستثمار"، إحدى المساهمين الرئيسيين في شركة "لوتس للتكنولوجيا"، التي تم إدراجها خلال العام الماضي في بورصة ناسداك، والمتخصصة في صناعة وتطوير السيارات الكهربائية الفاخرة التي تعمل على البطارية، وإدارة الطاقة والمحركات الكهربائية وأنظمة التحكم الإلكترونية والقيادة الذكية والتصنيع الذكي.