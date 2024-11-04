"الوعلان للتجارة" تفتتح أول صالة عرض لسيارات "لوتس" في السعودية

وتقع صالة العرض التي تبلغ مساحتها 900 متر مربع في "آي مول" للسيارات الفاخرة على الطريق الدائري الشمالي الفرعي بالرياض. وتقدم مجموعة من الخدمات، بما في ذلك خدمة التخصيص والتعديل لتلبية رغبات العملاء الذين يبحثون عن تجربة سيارة فريدة من نوعها تعكس أذواقهم وتفضيلاتهم الخاصة. وستضم الصالة طرازي "لوتس إليترا" (Eletre) الكهربائية و"لوتس إميرا" (Emira) بتصاميمهما الرياضية المبتكرة وقدراتهما الخارقة، وقد كشفت عنهما "الوعلان للتجارة" من خلال مشاركتها في وقت سابق في "ڤيا رياض"، إحدى مناطق فعاليات موسم الرياض الترفيهي العالمي، وفي "معرض الرياض للسيارات الفاخرة"، حيث لاقى الطرازان اهتمامًا وإقبالًا كبيرين من قبل الزوار وعشاق الفخامة.