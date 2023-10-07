"بيئة مكة" تدرّب 20 من طالبات الأحياء بعلوم جامعة الملك عبدالعزيز

من جانبه أوضح مدير إدارة البيئة بفرع منطقة مكة المكرمة، المهندس عبدالله الصبحي؛ أن البرنامج التدريبي المعدّ من قبل إدارة البيئة بالفرع تشارك فيه إدارة الزراعة، ومكتب الوزارة بمحافظة جدة يشمل ورشًا من متخصّصين في مجالات مختلفة؛ مثل التعريف بالتنوع الأحيائي بالمملكة، والنظام البيئي لتنمية الغطاء النباتي "الخاص بالنبات"، وتنمية الحياة الفطرية "الخاص بالحيوان"، ومحاضرات عن "العيادات البيطرية"، و"الثروة السمكية"، و"النباتات واستزراعها وطريقة العناية بها وريّها"، بالإضافة إلى تعريف بعمل الوزارة ودورها والجهات التابعة لها وهيكلها التنظيمي، والتخطيط الإستراتيجي بمجالات العمل، والتواصل في بيئة العمل، وطرق جمع البيانات وتحليلها، والمتابعة والإنجاز في بيئة العمل، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للمشاتل والمزارع والعيادات البيطرية.