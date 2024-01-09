"مسام" ينتزع 725 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الأول من يناير

ونزع فريق "مسام" 172 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية هجر بمحافظة الضالع، و7 ذخائر غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، كما استطاع الفريق في محافظة مأرب نزع 3 ذخائر غير منفجرة بمديرية الوادي، و120 لغمًا مضادًّا للدبابات، و350 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، ونزَع الفريق في محافظة شبوة لغمًا واحدًا مضادًّا للأفراد وعبوة ناسفة واحدة بمديرية عين، ونزع 5 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية عسيلان.