"حسام بن سعود" يفتتح مشروع "الباحة سكاي" ويدعو لاستغلال الفرص الاستثمارية بالمنطقة

افتتح أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز مشروع مجمع الباحة سكاي الترفيهي بمدينة الباحة، والذي يعد أحدث المشاريع السياحية والترفيهية بالمنطقة، وذلك بحضور أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط.
وفي بداية الزيارة تجول أمير المنطقة في الموقع الذي يتوسط بين غابة رغدان ومنتزه القيم، ويقع على مساحة إجمالية 8994 م2 حيث يحتوي مبنيين متنوعي الأنشطة والأغراض، مثل صالات التزلج والبولينج وألعاب الواقع الافتراضي ومقهى ومناطق جلسات متنوعة، وملاعب البادل، بالإضافة إلى نادٍ نسائي، وعدد من الطوابق المخصصة للأغراض المكتبية.
ونوه الأمير حسام بن سعود بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من اهتمام ودعم للقطاع السياحي، داعياً المستثمرين لاستغلال الفرص الاستثمارية بالمنطقة، بصفتها أحد أهم الوجهات السياحية بالمملكة.
وأوضح مالك المشروع رجل الأعمال سعيد بن محمد الغامدي أن هذا المشروع يهدف إلى تشجيع السياحة الترفيهية بتنوع الأقسام التي تحاكي جميع شرائح المجتمع تحت سقف واحد لتعزيز البدائل والخيارات الترفيهية والسياحية.