"حسام بن سعود" يفتتح مشروع "الباحة سكاي" ويدعو لاستغلال الفرص الاستثمارية بالمنطقة

وفي بداية الزيارة تجول أمير المنطقة في الموقع الذي يتوسط بين غابة رغدان ومنتزه القيم، ويقع على مساحة إجمالية 8994 م2 حيث يحتوي مبنيين متنوعي الأنشطة والأغراض، مثل صالات التزلج والبولينج وألعاب الواقع الافتراضي ومقهى ومناطق جلسات متنوعة، وملاعب البادل، بالإضافة إلى نادٍ نسائي، وعدد من الطوابق المخصصة للأغراض المكتبية.