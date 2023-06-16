بعد نجاح المهمة العلمية.. روَّاد الفضاء السعوديون يصلون إلى أرض الوطن

وأكدت الوكالة أن ما تحقق خلال هذه الرحلة العلمية من إسهامات علمية ريادية يُعدُّ مثار فخر واعتزاز لهذا الوطن، بدعم وتمكين من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للفضاء. لافتة إلى أن المهمة حققت عددًا من الأهداف التي تعمل عليها السعودية، وفي مقدمتها تأهيل رواد فضاء سعوديين، يلهمون أجيال المستقبل؛ للوصول إلى آفاق جديدة تخدم البشرية.