بعد نجاح المهمة العلمية.. روَّاد الفضاء السعوديون يصلون إلى أرض الوطن

وصل روَّاد الفضاء السعوديون (ريانة برناوي وعلي القرني ومريم فردوس وعلي الغامدي) اليوم إلى العاصمة الرياض بعد نجاح المهمة العلمية التي قادوها في محطة الفضاء الدولية.
وكان في استقبالهم بمطار الملك خالد الدولي رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، ومعالي نائب رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد التميمي، والرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض.
وأعلنت وكالة الفضاء السعودية أن وصول رائدَيْ الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني بسلام إلى أرض الوطن سينعكس نتائجه على خدمة البشرية، كما سيعزز مكانة السعودية في مجال أبحاث الفضاء وعلومه، ويشكل مصدر إلهام لشباب الوطن في مختلف المجالات.
وأكدت الوكالة أن ما تحقق خلال هذه الرحلة العلمية من إسهامات علمية ريادية يُعدُّ مثار فخر واعتزاز لهذا الوطن، بدعم وتمكين من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للفضاء. لافتة إلى أن المهمة حققت عددًا من الأهداف التي تعمل عليها السعودية، وفي مقدمتها تأهيل رواد فضاء سعوديين، يلهمون أجيال المستقبل؛ للوصول إلى آفاق جديدة تخدم البشرية.
يُذكر أن رائدَي الفضاء السعوديَّين ريانة برناوي وعلي القرني عادا من مهمتهما الفضائية إلى الأرض يوم الحادي والثلاثين من مايو، بعد أن أجريا خلالها 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، منها ثلاث تجارب تعليمية توعوية على مدى ثلاثة أيام، شارك فيها 12 ألف طالب في 47 موقعًا بالسعودية عبر الأقمار الاصطناعية.