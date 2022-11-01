بمشاركة القوات الجوية السعودية.. انطلاق تمرين "الدفاع الصاروخي" في الإمارات

انطلق في قاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، تمرين "مركز الحرب الجوي والدفاع الصاروخي"، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية إلى جانب قوات دول: (الإمارات، اليونان، عمان، فرنسا، ألمانيا، الهند، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا)، وتستمر نحو 25 يومًا.