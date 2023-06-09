مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في اجتماع التحالف الدولي ضد داعش
شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، في المعرض المصاحب للاجتماع الوزاري لدول التحالف الدولي ضد داعش، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الرياض، خلال الفترة من 7 وحتى 8 يونيو 2023م، بمشاركة 85 عضوًا من أعضاء التحالف العالمي؛ بهدف مساعدة المتضررين من داعش وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم بشكل آمن.
واستعرض المركزُ من خلال جناحه ما قام به من أعمال إنسانية وإغاثية استفادت منها 92 دولة حول العالم، في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والإيواء ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية والمياه والإصحاح البيئي والحماية وغيرها، وما قدمته المملكة لليمن عبر المركز من مشاريع نوعية؛ ومنها مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام وانتزاع ما يقارب 400 ألف و919 لغمًا متنوعًا، ومشروع تأهيل الأطفال المجندين، ومركز الأطراف الصناعية في اليمن المشروع النوعي الذي يصنع ويوفر الأجهزة التعويضية للأطراف المبتورة، ويعقد برامج تأهيلية متنوعة للمتضررين، كما احتوى الجناح على شاشة تفاعلية لعرض الأفلام وركن للمطبوعات والتقارير.
وحظي الجناح بزيارة العديد من الزوار الذين اطلعوا على أركانه المتعددة، وعبروا عن إعجابهم بما شاهدوه من أعمال إغاثية مميزة، مشيدين بجهود المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لخدمة العمل الإنساني والإغاثي في مختلف الدول المحتاجة حول العالم دون تمييز.