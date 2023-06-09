مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في اجتماع التحالف الدولي ضد داعش

واستعرض المركزُ من خلال جناحه ما قام به من أعمال إنسانية وإغاثية استفادت منها 92 دولة حول العالم، في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والإيواء ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية والمياه والإصحاح البيئي والحماية وغيرها، وما قدمته المملكة لليمن عبر المركز من مشاريع نوعية؛ ومنها مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام وانتزاع ما يقارب 400 ألف و919 لغمًا متنوعًا، ومشروع تأهيل الأطفال المجندين، ومركز الأطراف الصناعية في اليمن المشروع النوعي الذي يصنع ويوفر الأجهزة التعويضية للأطراف المبتورة، ويعقد برامج تأهيلية متنوعة للمتضررين، كما احتوى الجناح على شاشة تفاعلية لعرض الأفلام وركن للمطبوعات والتقارير.