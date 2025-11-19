اتفاقية دفاعية استراتيجية تُعيد تشكيل الشراكة السعودية–الأمريكية

وتبرز أهمية الاتفاقية في كونها إطارًا طويل المدى، قابلًا للتكيّف مع المتغيّرات السياسية والإقليمية، ما يُعزّز من مرونة واستدامة التعاون الدفاعي، ويُرسّخ مكانة البلدين في بناء منظومة أمنية متقدّمة وقادرة على مواكبة التحدّيات المستقبلية.