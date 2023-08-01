أمطارٌ رعدية وأجواءٌ معتدلة جنوباً وبداية موجة حارّة في بعض المناطق اليوم الثلاثاء

يُشير آخر الخرائط الجوية إلى توقعات بأن تسود أجواءٌ معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، اليوم الثلاثاء، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مُختلفة ساعات ما بعد الظهر والمساء مع احتمالية هطول أمطارٍ مُتفرقة على مرتفعات جازان وعسير قد يصحبها حدوث الرعد أحياناً.
ومن المُنتظر أن تتعرّض أجزاءٌ من الشرقية والوسطى في قادم الأيام بموجة حارة تترافق بدرجات حرارة تراوح ما بين 47 و51 درجة مئوية ويستمر ذلك حتى نهاية الأسبوع مع طقسٍ لاهبٍ في مناطق مختلفة من الشرقية والرياض.
والرياح شمالية غربية نشطة السرعة على جنوب غرب المملكة وتُثير الأتربة والغبار، وبخاصة في المناطق المكشوفة والطرق السريعة.