أمطارٌ رعدية وأجواءٌ معتدلة جنوباً وبداية موجة حارّة في بعض المناطق اليوم الثلاثاء

يُشير آخر الخرائط الجوية إلى توقعات بأن تسود أجواءٌ معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، اليوم الثلاثاء، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مُختلفة ساعات ما بعد الظهر والمساء مع احتمالية هطول أمطارٍ مُتفرقة على مرتفعات جازان وعسير قد يصحبها حدوث الرعد أحياناً.