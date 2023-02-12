الأول من نوعه في السعودية.. رئيس "كاكست" وأمين موهبة يفتتحان معرض "سيرن"

يستمر المعرض ثلاثة أشهر، وسيفتح أبوابه، يوميًا، من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الساعة الرابعة عصرًا، فيما سيكون المعرض مفتوحًا، خلال شهر رمضان المبارك، من الساعة التاسعة إلى 12 مساءً، ويُمكن لطلبة المدارس، وعامة أفراد المجتمع، زيارة المعرض بالتسجيل عبر الرابط: https://tickets.wafyapp.com/KACST/cern .