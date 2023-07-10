"طيران ناس" يطلق رحلات مباشرة تربط ألماتي وبيشكيك وأُوش وطشقند بمدينة جدة ابتداءً من أغسطس مما يعزز العلاقات الثنائية وفرص السفر الجوي للمعتمرين والسياح

يشكل هذا التعاون الاستراتيجي بين "طيران ناس" وبرنامج الربط الجوي، بعد توقيع اتفاقية بين الطرفين في شهر أبريل الماضي من هذا العام، علامة فارقة في دعم نمو السياحة بالمملكة، وتعزيز العلاقات بينها وبين دول آسيا الوسطى. وسيبدأ "طيران ناس" تسيير رحلاته الجوية المباشرة من أُوش، ثاني أكبر مدن قيرغيزستان، اعتبارًا من 20 أغسطس 2023، تليها رحلات من بشكيك عاصمة قرغيزستان في 2 سبتمبر 2023، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، بواقع ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة لكل مدينة، ليكون إجمالي عدد الرحلات الأسبوعية بين المدينتين ست رحلات.