غرفة جدة تواصل أعمالها لاستكمال مشروع "التحول الرقمي"

وأشار إلى أن نسبة التعاملات الإلكترونية بلغت 99.8%، وتم تنفيذ أكثر من 1.8 مليون عملية تصديق إلكتروني، وأكثر من 200 ألف عملية شحن محفظة، وأكثر من 40 ألف خطاب تعريف، إلى جانب تنفيذ أكثر من 25 ألف طلب إعادة تصدير.