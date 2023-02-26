"البديوي" يؤكد أهمية توطيد علاقات التعاون الخليجية- اليابانية

وأكد "البديوي"، خلال اللقاء، أهمية توطيد علاقات التعاون الخليجية- اليابانية، بما يخدم المصالح المشتركة، كما تمت مناقشة مستجدات الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون واليابان في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة في يناير 2012م، التي استهدفت تعزيز علاقات التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة، والتنسيق بين الجانبين؛ اعتمادًا على القواسم والمصالح المشتركة.