وزارة العدل: 4.3 ملايين خدمة للمستفيدين من خدمات محاكم التنفيذ عبر بوابة ناجز

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 800 ألف طلب تنفيذ تم استقبالها عبر بوابة ناجز خلال العام الجاري، وتم صدور أكثر من 1.4 مليون قرار، وأكثر من 600 ألف طلب إنهاء إلكتروني وأكثر من 1.5 مليون حوالة مالية تمت بشكل آلي للمستفيدين عن بُعد.