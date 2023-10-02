4 خطوات.. "الأحوال المدنية" توضح طريقة تجديد الهوية الوطنية عبر "أبشر"

وأكدت الأحوال المدنية ردًا على استفسار أحد المتابعين لحسابها على "إكس" حول طريقة تجديد الهوية عبر "أبشر" دون زيارة الفرع، أن خطوات تنفيذ الخدمة تشمل الدخول إلى منصة أبشر واختيار الخدمات من تبويب خدماتي.