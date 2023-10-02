4 خطوات.. "الأحوال المدنية" توضح طريقة تجديد الهوية الوطنية عبر "أبشر"

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوات تجديد الهوية الوطنية عبر منصة "أبشر" دون الحاجة لزيارة فروعها.
وأكدت الأحوال المدنية ردًا على استفسار أحد المتابعين لحسابها على "إكس" حول طريقة تجديد الهوية عبر "أبشر" دون زيارة الفرع، أن خطوات تنفيذ الخدمة تشمل الدخول إلى منصة أبشر واختيار الخدمات من تبويب خدماتي.
وأضافت أن الخطوة الثانية تشمل اختيار الأحوال المدنية والضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية، ثم قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب، ثم اختيار العنوان لاستلام الهوية ودفع مقابل التوصيل.