للتعريف بمسيرة التحول الوطني والنمو الاقتصادي.. "المملكة" تشارك في اليوم العالمي للمعارض

تسعى الهيئة من خلال المشاركة الفاعلة في المناسبات العالمية لترسيخ صورة ذهنية إيجابية حول القطاع عالمياً؛ تزامناً مع رؤية السعودية 2030 التي كانت خير انطلاقة يمكن البناء عليها لمواكبة التقدُّم الذي يغزو العالم، إذ تمكنت المملكة من الدخول في هذا المجال بحرفية عالية؛ لتصبح من أهم الدول المنافسة في إقامة المعارض الدولية والمحلية، حيث شهدت زخماً كبيراً يتمثل في نجاحها في استقطاب عددٍ من المؤتمرات وفعاليات الأعمال العالمية الكبرى، مثل إكسبو 2030م، كما حققت عديداً من المعارض، مثل "معرض ليب" أو "دافوس الرقمي" -كما أُطلق عليه أخيراً نسبة إلى أثره العالمي- والذي أُقيمت أحدث نسخة منه خلال شهر مارس، وحقق نمواً مستمراً، إذ ارتفع ناتج صفقاته واستثماراته من 33 مليار ریال في 2023 إلى أكثر من 50 مليار ریال في 2024.. بمعدل نمو تجاوز 48.89 % بين النسختين، وما هو إلا امتداد لسلسلة من الفعاليات الكبرى الناجحة التي تمكنت المملكة من استضافتها في القطاعات والمجالات كافة، معلنة بذلك بداية عصر جديد من التقدُّم والازدهار، وتحوُّل الرؤى والطموحات إلى حقيقة على أرض الواقع لجعلها منصة عالمية تسهم في تعزيز التعاون الدولي، وتقديم نتائج إيجابية واقعية وملموسة.