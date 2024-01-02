"اللهيبي" تكرّم الموهوبين والموهوبات في "تعليم جدة" المتأهلين لإبداع 2024

كما ألقتْ مديرُ عام تعليم جدة كلمةً أكّدت فيها أن الطلبة المتأهّلين هم فئة مبدعة جديرة بالاحتفاء والتكريم والتحفيز، تماشيًا مع خطة التنمية العاشرة نحو مجتمع معرفي مبدع، مضيفة أن رحلة الإبداع مرّت بمراحل متعدّدة واكبها عملٌ دؤوب حتى تحقّق تأهل 29 موهوبًا وموهوبةً لتمثيل تعليم جدة على مستوى المملكة، متمنية لهم التوفيقَ ومواصلة التميز لخدمة الوطن والارتقاء به عاليًا.