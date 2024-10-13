نائب وزير النقل: البحر الأحمر شريان التجارة العالمية وتحدياته تتطلب حلولًا مرنة

أكد معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس رميح بن محمد الرميح، أن البحر الأحمر يمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، لكنه يشهد اضطرابات مؤثرة ذات تداعيات محلية وإقليمية وعالمية، أدت إلى تضاعف تكاليف الشحن البحري بأكثر من 200%. وأشار إلى أن تلك الاضطرابات تسببت في تأخير مرور السفن عبر قناة السويس لفترات قد تصل إلى أسبوعين، مما يزيد من التكلفة ويؤثر سلبًا على البيئة.