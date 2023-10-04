"الشؤون الإسلامية" تنظم مسابقة "المهارة" في نسختها الثانية بالهند

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بنيودلهي- بالتنسيق مع جامعة الهند الإسلامية، وبالتعاون مع جمعية الحكمة الإسلامية بجمهورية الهند، مسابقة "مهارة" في نسختها الثانية.
وشهدت المسابقة منافسات علمية أدبية إسلامية، بحضور الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بنيودلهي الشيخ بدر بن ناصر العنزي، وعضو برلمان كيرالا كونهالي كوتي، ورئيس جمعية الحكمة الإسلامية بكيرالا رئيس جامعة الهند الإسلامية الشيخ عبداللطيف المدني، ومدير الجامعة الشيخ فيصل بن أحمد، وعدد من الشخصيات الإسلامية بالولاية.
وأقيمت المسابقة في بداية شهر يوليو من هذا العام، وعُقدت التصفيات النهائية خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2023م على مستوى جنوب الهند؛ حيث شارك فيها (1289) متسابقًا ومتسابقة في ولاية كيرالا والولايات القريبة منها، واشتملت على 3 مسارات، الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا للبنين والبنات شارك فيه (359) متسابقًا ومتسابقة فاز منهم (9)، والثاني: حفظ المتون العلمية (الأصول الثلاثة، نخبة الفكر) شارك فيه (180) متسابقًا ومتسابقة فاز منهم (9)، والثالث: إعداد مقالة باللغة العربية شارك فيه (750) مشاركًا ومشاركة فاز منهم (9).
وبهذه المناسبة، أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المملكة -ممثلةً في قيادتها الحكيمة- تسعى دائمًا لخدمة الإسلام والمسلمين في جميع المجالات؛ ومن ضمنها ربط الناشئة بهذا الدين وتحفيزهم للإقبال على كتاب الله وحفظه وتعلمهم العلوم الإسلامية النافعة التي تدعو للاعتدال والوسطية ونبذ الغلو والتطرف؛ مبينًا أن الوزارة من خلال تنظيمها لهذه المسابقة وغيرها من المسابقات والبرامج في مختلف دول العالم، تعكس رسالة المملكة السامية في كل ما من شأنه خدمة الإسلام، ونشر المنهج الإسلامي المعتدل القائم على كتاب الله وسنة رسوله الكريم؛ وفق فهم السلف الصالح، وبيان أن الدين الإسلامي دين رحمة ويدعو للتآلف والتعايش بين الناس.
وتُعد إقامة هذه المسابقة ضمن إحدى البرامج العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ للتواصل مع الجمعيات والمراكز الإسلامية بجمهورية الهند؛ وذلك تشجيعًا لأبناء المسلمين على حفظ القرآن وتجويده، وتعلم العلوم الشرعية واللغة العربية، والتمسك بالكتاب والسنة على منهج الاعتدال والوسطية.