"الشؤون الإسلامية" تنظم مسابقة "المهارة" في نسختها الثانية بالهند

وبهذه المناسبة، أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المملكة -ممثلةً في قيادتها الحكيمة- تسعى دائمًا لخدمة الإسلام والمسلمين في جميع المجالات؛ ومن ضمنها ربط الناشئة بهذا الدين وتحفيزهم للإقبال على كتاب الله وحفظه وتعلمهم العلوم الإسلامية النافعة التي تدعو للاعتدال والوسطية ونبذ الغلو والتطرف؛ مبينًا أن الوزارة من خلال تنظيمها لهذه المسابقة وغيرها من المسابقات والبرامج في مختلف دول العالم، تعكس رسالة المملكة السامية في كل ما من شأنه خدمة الإسلام، ونشر المنهج الإسلامي المعتدل القائم على كتاب الله وسنة رسوله الكريم؛ وفق فهم السلف الصالح، وبيان أن الدين الإسلامي دين رحمة ويدعو للتآلف والتعايش بين الناس.